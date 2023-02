Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unbekannte hebeln Terrassentür auf

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 21:15 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Haus am Kiefernweg. Dabei hebelten die Täter die Terrassentür mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld im Wert eines geringen vierstelligen Betrages.

