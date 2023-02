POL-EN: Hattingen- Unfall beim Abbiegen auf der Holthauser Straße

Gevelsberg (ots) - In der Nacht zu Dienstag (31.01) geriet ein an der Bahnhofstraße geparkter Mercedes aus bisher ungeklärten Gründen in Brand. Das Fahrzeug wurde durch den 27-jährigen Nutzer am Montagabend, gegen 23:50 Uhr, auf einem Parkplatz an der Straße abgestellt. Gegen 01:30 Uhr meldeten Anwohner das Feuer. Die genaue Ursache ist bislang unbekannt. Das Fahrzeug wurde sichergestellt .Gebäude-oder ...

