POL-EN: Gevelsberg- Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall

Wetter (ots) - In der Zeit vom 29.01. 17:00 Uhr bis zum 30.01. 04:30 Uhr brachen Unbekannte in eine Bäckerei an der Grundschötteler Straße ein. Die Täter brachen gewaltsam ein Fenster auf und gelangten so in den Verkaufsraum des Geschäftes. Sie durchsuchten die Räumlichkeit und fanden Bargeld in bisher nicht bekannter Höhe als Beute. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Rückfragen bitte an: ...

