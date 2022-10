Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Tageswohnungseinbrecher kamen durchs Fenster

Grefrath (ots)

Am Donnerstag kam es zwischen 14:15 und 21.00 Uhr zu dem Einbruch auf der Weststraße in Grefrath. Der oder die unbekannten Täter kletterten vermutlich über ein Tor in den Garten und öffneten von dort aus gewaltsam ein Fenster des Hauses. Anschließend durchsuchten sie einen Schrank im Wohnzimmer. Andere Räume wurden offenbar von den Einbrechern nicht betreten. Möglicherweise wurden die Täter durch die Rückkehr der Besitzer gestört und flüchteten durch den Garten und über das Tor in unbekannte Richtung. Noch steht nicht fest, ob die Einbrecher etwas stahlen. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (977)

