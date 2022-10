Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Autofahrerin rutscht vom Bremspedal ab - Kind angefahren

Willich (ots)

Am Mittwoch um 12:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr der Parkstraße und St. Töniser Straße in Willich. Beim Einfahren in den Kreisverkehr bremste eine 81-Jährige Autofahrerin aus Krefeld ihren Pkw, um eine 9-Jährige aus Willich auf dem Fahrradstreifen vorbeizulassen. Die Autofahrerin rutschte vom Bremspedal ihres Automatikfahrzeugs ab. Durch das plötzliche Anfahren kollidierte sie mit der 9-jährigen Radfahrerin. Diese prallte zunächst gegen die Motorhaube und stürzte anschließend zu Boden. Durch den Unfall wurde sie leicht verletzt. Ein Erziehungsberechtigter des Kindes erschien ebenfalls an der Unfallörtlichkeit. /cb (975)

