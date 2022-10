POL-VIE: Willich: Autofahrer fährt Fußgänger an

Viersen (ots) - Am Montagabend gegen 23.40 Uhr brachen drei Unbekannte Männer in ein Geschäft auf der Hauptstraße in Viersen ein. Die Täter zerstörten zunächst das Glas der Eingangstür. Danach schlugen sie im Geschäft eine Vitrine ein und stahlen eine noch unbekannte Zahl der dort ausgestellten Mobiltelefone. Mit der Beute flüchteten sie in Richtung ...

