POL-VIE: Willich/Kempen/Viersen/St.Tönis: Präventionsangebot auf den Wochenmärkten - bei uns werden Sie gut beraten

Falsche Polizeibeamte, vermeintliche Söhne oder Töchter, die Geld benötigen oder deren Kaution gezahlt werden muss. Die Liste der verschiedenen Maschen der Betrüger ist lang und vielfältig. Allein in den Monaten August und September verzeichnet die Polizei Viersen 75 Fälle von Betrugsdelikten per WhatsApp. In 22 Fällen waren die Betrüger leider erfolgreich. Solche Straftaten gehören heutzutage zum Tagesgeschäft. Die Polizei Viersen möchte dem entgegentreten und durch ständige, präventive Arbeit die Bürger im Kreis und darüber hinaus zu diesem und zu anderen Themen sensibilisieren.

Dazu sind in den kommenden zwei Wochen Kolleginnen und Kollegen der Polizei Viersen auf einigen Wochenmärkten im Kreis Viersen mit einem Infostand präsent. Hier werden Präventionstipps vor allem zum Thema "Trickbetrug am Telefon" an die Hand gegeben. Wie gehen die Betrüger vor? Wie kann ich mich selbst schützen? Wie gehen ich als Angehöriger oder Nachbar vor, wenn ich selbst ältere Menschen sensibilisieren möchte? Wir geben ihnen gerne Antwort auf all Ihre Fragen.

An folgenden Terminen können Sie uns antreffen: Donnerstag, 13.10.2022, 10-12 Uhr, Willich, Markt Freitag, 14.10.2022, 10-12 Uhr, Kempen, Buttermarkt Mittwoch, 02.11.2022, 10-12 Uhr, Viersen, Hauptstr./Sparkassenvorplatz Donnerstag, 03.11.2022, 10-12 Uhr, St.Tönis, Rathausplatz/Hochstr.

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich beraten. Wir freuen uns auf Sie! /cb (971)

