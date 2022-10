Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in Mobiltelefon Geschäft - drei Täter flüchten

Viersen (ots)

Am Montagabend gegen 23.40 Uhr brachen drei Unbekannte Männer in ein Geschäft auf der Hauptstraße in Viersen ein. Die Täter zerstörten zunächst das Glas der Eingangstür. Danach schlugen sie im Geschäft eine Vitrine ein und stahlen eine noch unbekannte Zahl der dort ausgestellten Mobiltelefone. Mit der Beute flüchteten sie in Richtung Dr.-Carl-Schaub-Allee. Alle drei Täter sind nach Angaben eines Zeugen etwa 20 Jahre alt und von normalter Statur. Alle drei hatten kurze, dunkle Haare. Zwei Männer waren dunkel gekleidet, der dritte trug ein helles Oberteil. Hinweise auf das Einbrecher-Trio bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Dülken über die 02162/377-0. /wg (969)

