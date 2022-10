POL-VIE: Willich-Wekeln: Radfahrerin bei Alleinunfall leicht verletzt

Viersen (ots) - Zwischen dem 07.10.2022 17:30 Uhr und dem 08.10.2022 17:15 Uhr stiegen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf dem Willy-Brandt-Ring in Viersen. Über ein aufgehebeltes und eingeschlagenes Fenster gelangten sie in das Haus. Dort durchsuchten sie alle Räumlichkeiten. Noch steht nicht fest, was die Einbrecher stahlen. Hinweise bitte an das ...

