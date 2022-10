POL-VIE: Viersen: Einbruch in Einfamilienhaus - Fenster aufgehebelt

Willich-Schiefbahn (ots) - In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen nutzten Einbrecher die Urlaubsreise eines Ehepaares, um in deren freistehendes Einfamilienhaus an der Straße Unterbruch in Schiefbahn einzubrechen. Die Tochter des Paares, welche sich in der Zeit um das Haus kümmerte, fand dieses am Sonntagmorgen in völlig durchwühltem Zustand vor. ...

mehr