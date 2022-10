Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Wohnmobils

Stralsund (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in Stralsund ein Wohnmobil Citroen Pössl im Wert von rund 43.000 Euro entwendet.

Die Kennzeichen des gestohlenen Wohnmobils lauten HST-SR 111. Das Fahrzeug wurde in einer Auffahrt der Heinrich-Lietz-Str. abgestellt und durch Zeugen letztmalig am 05.10.2022 gegen 20:00 Uhr gesehen. Am 06.10.2022 gegen 07:30 Uhr wurde festgestellt, dass sich das Fahrzeug nicht mehr am Abstellort befindet.

Auffälligkeiten am Fahrzeug sind Aufschriften im Heckbereich wie: "Das Leben ist schön!" und "Zu Hause in Stralsund in der Welt unterwegs" mit der Stralsunder Skyline und einer Weltkarte.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Stralsund, Tel. 03831/28900, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell