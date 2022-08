Polizei Bonn

POL-BN: Mordkommission nahm zwei Tatverdächtige nach Auseinandersetzung in Siegburger Diskothek vorläufig fest - Ermittlungen dauern an

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 30.07.2022 kam es in einer Diskothek in der Straße "Am Turm" in Siegburg zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach dem aktuellen Sachstand wurden hierbei zwei Männer im Alter von 24 und 28 Jahren durch Stiche schwer verletzt - nach erfolgter Erstversorgung vor Ort, wurden die Verletzten schließlich zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Der 24-jährige Mann erlag dort noch in den Nachtstunden seinen schweren Verletzungen. Aufgrund der Gesamtumstände nahm eine Mordkommission unter Leitung von KHK Sascha Reuter in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zu dem Fall auf.

(Siehe hierzu auch Pressetext vom 30.07.2022)

Die intensiven polizeilichen Ermittlungen führten die Teams in den Nachmittagsstunden des 30.07.2022 auf die Spur von zwei tatverdächtigen Männern im Alter von 23 und 24 Jahren. Nachdem der 23-Jährige an seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte, wurde der 24-Jährige schließlich in Troisdorf gestellt und ebenfalls vorläufig festgenommen. Die im Raum Siegburg liegenden Wohnanschriften der Beschuldigten wurden von der Polizei durchsucht.

Auf der Grundlage des ermittelten Sachstandes stellte die Bonner Staatsanwaltschaft gegen einen der Tatverdächtigen Antrag auf Haftbefehl. In den späten Abendstunden des 31.07.2022 entsprach die zuständige Richterin diesem Antrag und erließ einen Haftbefehl wegen Totschlags und Beteiligung an einer Schlägerei gegen den 24-Jährigen, der bisher keine Angaben zur Sache macht.

Der beschuldigte 23-Jährige wurde nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern weiter an.

