Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Brand eines Einfamilienhauses - Ermittlungen dauern an

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde kurz nach 16:00 Uhr ein Brand in einem Einfamilienhaus auf der Schloßstraße in Hinsbeck gemeldet. Als die ersten Feuerwehrkräfte eintrafen, hatte sich der Brand bereits auf das gesamte Haus ausgebreitet. Die Bewohner befanden sich nicht im Haus und wurden nicht verletzt. Allerdings starben bei dem Brand vermutlich zwei Hunde, die sich zur Brandzeit im Haus befanden. Am Montag nahmen Brandermittler der Viersener Kripo zusammen mit einem Brandsachverständigen die Ermittlungen zur Brandursache auf. Aufgrund des immens hohen Schadens können derzeit keine konkreten Aussagen zur Brandursache getroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. /wg (970)

