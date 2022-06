Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen zwei Objekte in der Füllenbruchstraße an - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Am Freitag (24.6.) bemerkten die Mitarbeiter einer Waschanlage in der Füllenbruchstraße, gegen 7.20 Uhr, Beschädigungen an einem Rolltor und informierten die Polizei. In dem Rolltor sind Glas-Elemente eingelassen, von denen eins offensichtlich eingeschlagen wurde. An der Fenstereinfassung befinden sich ebenfalls Einbruchspuren. Weiterhin wurde eine seitlich an dem Gebäude befindliche Tür, die zum Kundenbereich führt, mittels eines Werkzeugs angegangenen. Ob und inwieweit aus dem Inneren des Gebäudes etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Eine erste Auswertung des vorhandenen Materials einer Videokamera hat ergeben, dass eine bisher unbekannte Person, um 1.53 Uhr das Gelände betrat und die Waschanlage anging. Diese Person war mit einer dunklen Jacke, einer Jeans und dunklen Schuhen bekleidet. Der Sachschaden an dem Gebäude liegt bei rund 3000 Euro.

Ebenfalls am Freitag bemerkte der Mitarbeiter einer benachbarten Autowerkstatt an der Füllenbruchstraße, gegen 7.15 Uhr, dass dort ein Fenster beschädigt war. Der oder die unbekannten Täter schlugen die Glasscheibe ein, um so ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Dort durchsuchten die bisher Unbekannten augenscheinlich einen Schrank und einen Spind. Ob der oder die unbekannten Täter Diebesgut entwendet haben, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso ob die beiden Einbrüche miteinander in Verbindung stehen. Der Sachschaden an der Werkstatt liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Freitag im Bereich der Füllenbruchstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell