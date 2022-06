Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - Radfahrer schwer verletzt

Herford (ots)

(jd) Am Samstag (25.6.) fuhr ein 33-jähriger Mann aus Rumänien mit seinem VW auf der Salzufler Straße aus Richtung Herford kommend. Auf Höhe eines Baumarktes beabsichtigte der Mann, nach links auf den dortigen Parkplatz abzubiegen. In entgegengesetzter Richtung fuhr zeitgleich auf dem dortigen Radfahrstreifen ein 43-jähriger Herforder mit seinem Fahrrad. Der links abbiegende Autofahrer gewährte dem bevorrechtigten Fahrradfahrer nicht den entsprechenden Vorrang als Geradeausfahrer. Noch in der Parkplatz-Einfahrt stürzte der Radfahrer und verletzte sich erheblich. Er wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die näheren Umstände des Verkehrsunfalls und die damit verbundenen Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. Zur Sicherung des Ermittlungsverfahrens ordnete die Staatsanwaltschaft gegen den 33-Jährigen eine Sicherheitsleistung an.

