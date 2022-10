Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: 35 Straßenlaternen beschädigt - Täter unbekannt

Grefrath (ots)

In der Nacht zu Dienstag beschädigten unbekannte Täter auf der Straße An der Dorenburg in Grefrath insgesamt 35 Straßenlaternen. Sie rissen die Kabelverbindungen der einzelnen Laternen heraus. In unmittelbarer Nähe kam es bereits wenige Tage zuvor zu einem ähnlich gelagerten Vorfall. Hier wurden sowohl die Kabel einer Laterne beschädigt als auch eine weitere Laterne aus dem Fundament gelöst. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Haben Sie verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße An der Dorenburg gemacht? Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /cb (973)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell