Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Radfahrerin führt über Rot - Zusammenstoß mit Pkw

Viersen (ots)

Am Mittwochabend um 18:00 Uhr verunfallte ein 86-jähriger Radfahrer aus Viersen auf der Freiheitsstraße in Viersen. Er überquerte diese an der Bendstraße bei rotzeigender Ampel für Fußgänger und Radfahrer. Ein 29-jähriger Autofahrer aus Viersen war zeitgleich auf der Freiheitsstraße in Richtung Gerberstraße unterwegs. Nachdem die Ampel auf Grün schaltete setzte er seinen Weg fort. Da er mit keinem kreuzenden Verkehr rechnete war er überrascht als der Radfahrer vor ihm erschien. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zum Zusammenstoß auf der Fahrbahn kam. Der 86-Jährige wurde leicht verletzt. /cb (974)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell