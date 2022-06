POL-GT: Büroeinbruch an der Bokeler Straße

Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Am frühen Sonntag (19.06., 01.00 Uhr - 05.00 Uhr) verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein Fenster Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Eichendorffstraße. Die Einbrecher durchsuchten Schubladen und Schränke und entwendeten ersten Angaben nach Schmuck. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat am Samstagabend oder Sonntagfrüh verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt ...

