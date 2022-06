POL-GT: Einbruch in Rietberg

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Zeugen informierten am Freitagabend (17.06., 21.00 Uhr) die Polizei, da es in dem Durchgang zwischen der Martin-Luther Kirche und der Kirchstraße zu einem Handtaschenraub gekommen war. Die tatverdächtige 15-Jährige konnte in der unmittelbaren Umgebung durch die Polizei angetroffen werden. Zuvor kam es zwischen ihr und einer 14-jährigen Jugendlichen zu einem Streit in dem Durchgang. ...

mehr