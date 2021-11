Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahndungserfolg der Suhler Polizei

Suhl (ots)

In der Nacht zu Mittwoch gelang der Suhler Polizei ein Fahndungstreffer. Ein gestohlenes Quad konnte in einem Garten in Suhl aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den 39-jährigen Täter wird ein Strafverfahren eingeleitet.

