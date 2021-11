Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Einbruch in Imbisswagen

Hildburghausen (ots)

Ein Imbisswagen in der Häselriether Straße in Hildburghausen wurde in der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochvormittag durch bislang Unbekannte angegriffen. Diese versuchten ins Innere zugelangen, was jedoch nicht von Erfolg gekrönt war. Der Sachschaden wird auf ca. 50 bis 100 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildburghausen unter der Rufnummer 03685 778-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell