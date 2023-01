Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfall mit einem Schwerverletzten auf der Nierenhofer Straße

Hattingen (ots)

Ein 62-jähriger Bochumer fuhr am Sonntagnachmittag mit seinem Kraftrad auf der Nierenhofer Straße in Richtung Velbert. Nachdem er eine Linkskurve passierte, geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, verlor dort die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Der Zweiradfahrer verletzte sich dabei schwer und musste mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gebracht werden. Die Fahrbahn musste im Bereich der Unfallörtlichkeit für die Dauer des Einsatzes in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

