POL-OL: ++ Raub auf Tankstelle ++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, 21.01.2023, betritt um 20.03 Uhr ein maskierter Mann eine Tankstelle in der Stedinger Straße in Oldenburg. Er schubst die 47 Jahre alte Angestellte und fordert "Geld her!" Nach Aufforderung öffnet die Angestellte die Kasse, der unbekannte Täter greift in die Kasse und entwendet Bargeld. Er entkommt zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen verläuft negativ.

Täterbeschreibung: männlich, 170cm - 175cm groß. Er ist mit einer grauen Trainingsjacke und einer schwarzen Hose bekleidet. Während der Tatausführung trägt er eine Halloween-/Karnevalsmaske.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen.

