POL-EN: Schwelm- Handtasche aus geparktem Pkw gestohlen

Sprockhövel (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag auf Sonntag (28./29.01) gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus am Schevener Holz. Sie öffneten gewaltsam die Balkontür und verschafften sich so Zugang in die inneren Räume. Im Nachfolgenden wurde das Haus systematisch abgesucht, ob sie dabei Beute fanden ist bisher unklar. Sie konnten unerkannt flüchten.

