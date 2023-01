Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Räuber flüchtet ohne Beute

Ennepetal (ots)

Ein bisher unbekannter Täter versuchte am vergangenen Freitag (27.01) die Tageseinnahmen einer Lottoannahmestelle zu erbeuten. Der Mann betrat gegen 11:30 Uhr den Verkaufsraum des Geschäftes an der Wilhelmshöher Straße. Unter Vorhalt einer schwarzen Pistole forderte er von der dortigen Mitarbeiterin den Inhalt der Ladenkasse. Als er anschließend feststellte, dass die Kasse leer ist, floh er zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 170 groß, ca. 25-30 Jahre alt, schlanke Statur, dunkle Augenfarbe, schwarzer Bart, deutsche Sprache mit südländischem Akzent. Er war dunkel gekleidet und trug eine medizinische Maske. Eine Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell