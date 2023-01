Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit verletztem E-Bike-Fahrer

Gevelsberg (ots)

Am 25.01.2023, um 09:15 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Gevelsberger mit seinem E-Bike die Mittelstraße in Gevelsberg. Ein noch unbekannter Fahrer eines unbekannten, abgeparkten Pkw öffnete beim Vorbeifahren des E-Bike-Fahrers die Fahrertür. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem E-Bike und der geöffneten Fahrertür. Der E-Bike-Fahrer stürzte zu Boden und wurde an der Hand leicht verletzt. Der E-Bike-Fahrer begab sich anschließend eigenständig in ärztliche Behandlung. Die Ermittlungen zu dem Fahrer und dem abgeparkten Pkw dauern an.

