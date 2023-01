POL-EN: Hattingen - Versuchter Einbruch in ein Ladenlokal in der Dorfstraße

Wetter (ots) - Bislang unbekannte Tatverdächtige brachen in der Nacht zum Freitag (27.01) in eine Pizzeria an der Friedrichstraße ein. Sie schlugen die Scheibe der Eingangstür ein und verschafften sich so Zugang zu dem Verkaufsraum. Ob sie Beute erlangten, ist bisher unbekannt. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde ...

