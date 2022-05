Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Venusberg: 81-Jähriger nach längerem Krankenhausaufenthalt verstorben - Polizei sucht zwei Ersthelferinnen

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei sucht derzeit nach zwei Zeuginnen, die am 17.12.2021 einem älteren Mann nach einem Sturz in einem Bus geholfen haben sollen. Der 81-Jährige verstarb am 20.05.2022 nach längerem Krankenhausaufenthalt.

Zur Unfallzeit war der damals 80-Jährige an der Haltestelle Kiefernweg auf dem Bonner Venusberg beim Einstieg in einen Bus der Linie 632 gestürzt. Nach bisherigen Ermittlungen sollen zwei Zeuginnen, die nicht näher beschrieben werden können, dem Senior zur Hilfe geeilt sein, der in der Folge von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden war. Nach längerem Aufenthalt dort verstarb der nunmehr 81-Jährige am vergangenen Freitag.

Die Bonner Polizei, die bei dem Geschehen im Bus nicht benachrichtigt worden war, erhielt hierüber Kenntnis. Das Verkehrskommissariat 1 übernahm umgehend die Ermittlungen. Die Beamten bitten die genannten Ersthelferinnen sowie mögliche weitere Zeugen, die den Sturz möglicherweise beobachtet haben, sich unter 0228 15-0 oder VK1.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell