BPOLI KLT: Verhaftung am ehemaligen Grenzübergang

Breitenbrunn (ots) - Ein sogenannter Abfertigungsspiegel wurde durch bislang Unbekannte in den vergangenen Tagen am Haltepunkt Erlabrunn vermutlich durch Steinwurf beschädigt. Die Station befindet sich an der Bahnstrecke Zwickau - Johanngeorgenstadt. Ein genauer Tatzeitpunkt ist nicht bekannt. Der Spiegel dient der Sicherheit des Bahnverkehrs, weil er ...

mehr