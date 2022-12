BPOLI KLT: Mehrere Gesetzesverstöße bei Fahndungskontrollen festgestellt

Johanngeorgenstadt (ots) - Gemeinsam mit der Landespolizei und dem Zoll kontrollierte die Bundespolizei am vergangenen Samstag verstärkt Reisende in Johanngeorgenstadt, die den angrenzenden Markt in Tschechien besuchten. Hauptzielrichtung der Einsatzmaßnahmen war einmal mehr die Eindämmung der unerlaubten Einfuhr von in Deutschland verbotenem Feuerwerk. Zur Anzeige gebracht wurden bei diesem Einsatz neben weiteren ...

mehr