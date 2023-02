Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus im Quimelweg

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 03.02.2023, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr öffneten unbekannte Täter ein auf "Kipp" stehendes Fenster und stiegen hierüber in eine Erdgeschosswohnung ein. Die Wohnung wurde vermutlich nach Wertgegenständen durchsucht. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Der oder die Täter flüchteten nach Tatausführung in unbekannter Richtung.

