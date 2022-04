Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Valve/ Bekifft Motorroller gefahren

Coesfeld (ots)

Bekifft ist ein 15-jähriger Lüdinghauser am Sonntag (24.04.22) auf seinem Motorroller gefahren. Gegen 16.40 Uhr stoppten Polizisten ihn an der Straße Valve. Ein Drogenvortest zeigte den Konsum von Cannabis an. Eine Ärztin entnahm dem Jugendlichen auf der Wache eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

