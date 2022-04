POL-COE: Lüdinghausen, B235/ Unter Drogen Auto gefahren

Coesfeld (ots) - Zwei unbekannte Frauen haben einer 88-jährigen Havixbeckerin am Samstag (23.04.22) auf dem Friedhof an der Schulstraße die Handtasche gestohlen. Diese befand sich in einer Tasche am Rollator. Beide Personen sollen rund 18 Jahre alt sein, mit einer hellen Hose und einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein. Eine hatte lange dunkle Haare, die andere ...

mehr