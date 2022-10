Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Routing: Barcelona - Stuttgart - Gefängnis

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart nahm am Donnerstagvormittag (13.10.2022) einen 46-jährigen Passagier fest. Der georgische Fluggast kam mit dem Flugzeug aus Barcelona an, als er einer polizeilichen Kontrolle unterzogen wurde.

Die Beamten stellten fest: Der Mann war von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wegen gefährlicher Körperverletzung zur Strafvollstreckung ausgeschrieben. Aus einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren hatte er noch 219 Tage zu verbüßen.

Der Verurteilte wurde 2013, im Jahr der Gerichtsentscheidung, nach einer Teilverbüßung nach Tiflis abgeschoben. Demzufolge wurde gegen ihn ein unbefristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot in Deutschland verhängt.

Der Festgenommene wurde am gleichen Nachmittag in die Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim eingeliefert.

Weiterhin leitete die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart ein Ermittlungsverfahren wegen der unerlaubten Einreise ein, welches an die zuständige Staatsanwaltschaft abgegeben wird.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart, übermittelt durch news aktuell