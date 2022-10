Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: Festnahme am Airport Stuttgart: 288 Tage Restfreiheitsstrafe

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Stuttgart nahm am Mittwochnachmittag (05.10.2022) einen 36-jährigen Fluggast fest, nachdem er dort mit dem Flugzeug aus Lissabon gelandet war. Gegen den portugiesischen Passagier lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Tübingen vor. Demnach hatte er noch eine 288-tägige Restfreiheitsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung zu verbüßen.

Der festgenommene Mann wurde in die Diensträume der Bundespolizei verbracht, wo ihm der Haftbefehl eröffnet wurde. Er wurde am gleichen Abend in die Justizvollzugsanstalt Heimsheim eingeliefert.

