POL-PDNR: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Leubsdorf (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen kam es auf der B 42 zu einem Spiegelunfall im Begegnungsverkehr zwischen zwei Lkw. Der in Richtung Neuwied fahrende Lkw setzte seine Fahrt fort. Anhand von aufgefundenen Fahrzeugteilen dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Lkw Daimler Benz, Atego oder Axor. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 ...

