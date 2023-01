Unkel (ots) - Am Mittwochnachmittag erschien ein Mann an einer Waschstraße in Unkel und bat einen Mitarbeiter, er möge ihm einen 20 EURO-Schein in Münzgeld wechseln. Der Mitarbeiter erkannte sofort, dass es sich bei dem Geldschein um eine Kopie handelte und ging auf das Anliegen nicht ein. Daraufhin ging der Tatverdächtige in Richtung B 42 davon. Die eingeleitete Fahndung der Linzer Polizei verlief negativ. Der Zeuge ...

mehr