POL-HG: ++ Pkw fährt in den Gegenverkehr - mehrere Verletzte +++

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Am 17.05.2022, um 19:00 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 3057, aus Richtung Friedrichsdorf kommend, in Fahrtrichtung Bad Homburg OT Ober-Erlenbach ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Eine 29-jährige Frau aus Friedrichsdorf, mit ihrem acht Monate alten Säugling auf dem Rücksitz ihres Pkw Hersteller Skoda, geriet aus bislang nicht geklärter Ursache, in einer leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie mit ihrem Pkw mit einem entgegenkommenden Pkw, ebenfalls Hersteller Skoda zusammen. Dessen 45-jähriger Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralles und den Beschädigungen an seinem Fahrzeug in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Ein drittes Fahrzeug, welches hinter dem Skoda des Mannes fuhr,fuhr anschließend noch in die Unfallstelle. Es handelt sich um einen Jaguar. Dessen 41-jähriger Fahrer aus Friedrichsdorf wurde leicht verletzt. Die Unfallverursacherin wurde ebenfalls leicht verletzt. Ihr Baby blieb unverletzt. Dennoch wurden alle Beteiligten zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei den Rettungsmaßnahmen war auch ein Hubschrauber eingesetzt. Mehrere Feuerwehren aus Friedrichsdorf und Bad Homburg waren im Einsatz. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Alle Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf 60.000EUR geschätzt.

