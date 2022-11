Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw-Scheiben eingeschlagen und Wertsachen gestohlen

Plettenberg (ots)

Obwohl die Polizei immer wieder davor warnt, Wertsachen im Fahrzeug liegen zu lassen, konnten Unbekannte in der Nacht zum Montag reiche Beute machen: Sie schlugen die Seitenscheiben von fünf Fahrzeugen ein und erbeuteten Geldbörsen, Bankkarten und Handtaschen. An der Affelner Straße, an der Randstraße, am Böddinghauser Weg, Auf der Halle und in der Wilhelm-Graewe-Straße fanden Fahrzeugführer ihre Wagen am Montagmorgen mit eingeschlagener Scheibe und ohne Wertsachen. Auch bei kurzen Abwesenheiten sollten keine wertvollen Dinge im Fahrzeug liegen gelassen werden - nicht vermeintlich "versteckt" und schon gar nicht offen sichtbar von außen. Manchmal reicht bereits das Kleingeld zum Parken, abgelegt in der Mittelkonsole, als Tatanreiz. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

