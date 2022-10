Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht Möbel Martin

Zweibrücken (ots)

Am Mittwochabend parkte der 70-jährige Unfallverursacher aus Zweibrücken mit seinem blauen VW Polo rückwärts aus einer Parklücke auf dem Parkplatz des Möbel Martin in Zweibrücken aus. Hierbei beschädigte er eigenen Angaben zur Folge, einen vermutlich schwarzen PKW, welcher hinter ihm geparkt war. Der Mann war aufgrund seines "Schockzustandes" zunächst nicht in der Lage aus dem Fahrzeug auszusteigen und einen möglichen Schaden festzustellen. Der schwarze geschädigte PKW entfernte sich kurze Zeit später, ohne Kenntnis von dem möglichen Schaden zu erlangen. Hinweise auf ein Kennzeichen liegen nicht vor.

Zeugen des Unfalles oder der Geschädigte selbst, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06332 976-0 bei der Polizeiinspektion Zweibrücken zu melden. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell