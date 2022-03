Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Mülltonnenbrände in kurzer Zeit

Espelkamp (ots)

Innerhalb von rund einer halben Stunde wurden Polizei und Feuerwehr am Montagabend zu drei Mülltonnenbränden in der Innenstadt von Espelkamp gerufen. Nun bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die erste Alarmierung ging um kurz nach 20.30 Uhr ein. Hier wurde der Brand einer Mülltonne im Baltenweg gemeldet. Trotz schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte die Tonne komplett nieder. Zudem beschädigten die Flammen einen angrenzenden Unterstand. Noch während des Abschlusses des ersten Einsatzes wurden gegen 21 Uhr zwei Mülltonnenbrände in der Kantstraße gemeldet. Hierbei handelte es sich um eine Mülltonne auf einem Stellplatz eines Mehrfamilienhauses sowie eine vor einer Tierarztpraxis. Auch diese Feuer konnten unter Kontrolle gebracht werden.

Im Rahmen erster Ermittlungen geriet ein Mann in den Fokus, eventuell mit den Brandstiftungen in Verbindung zu stehen. In diesem Zusammenhang sucht die Kripo eine mutmaßliche Zeugin. Die Frau hatte sich gegen 21 Uhr mit ihrem Hund in der Kantstraße aufgehalten. Sie sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 bei den Brandermittlern der Polizei zu melden.

