POL-MI: Autofahrerin fährt gegen Rollcontainer

Bad Oeynhausen (ots)

Auf dem Parkplatz des Werre-Parks in der Mindener Straße ist es am Montag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei war eine 82 Jahre alte Autofahrerin aus Vlotho den Angaben zufolge gegen 14 Uhr mit ihrem Kleinwagen frontal gegen einen vor dem Obi Markt stehenden Rollcontainer mit Pflanzen gefahren. Daraufhin stieg die Fahrerin, so die Zeugenangaben, aus und begutachtete den Schaden an ihrem Wagen. Als sie daraufhin die Örtlichkeit zu verlassen beabsichtigte, verhinderten dies Ersthelfer und verständigten Polizei und Rettungsdienst.

Den Beamten gegenüber konnte die merklich desorientiert erscheinende Frau das Unfallgeschehen nicht plausibel beschreiben. Aus diesem Grund wurde sie vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Bad Oeynhausen gebracht. Ihr Führerschein wurde von den Polizisten einbehalten.

