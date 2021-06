Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kradfahrer flüchtet vor Polizei

Glanbrücken/Lauterecken (ots)

Am Donnerstagabend zwischen 22:30 Uhr und 23:00 Uhr sollte auf der B420 zwischen Glanbrücken und Lauterecken ein Motorrad einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach Einschaltung von Anhaltesignalen beschleunigte das Motorrad stark und entzog sich der Kontrolle. Bei der Flucht wurden entgegenkommende Fahrzeuge, welche in Fahrtrichtung Kusel unterwegs waren, möglicherweise gefährdet. Das Motorrad konnte später in Lauterecken in der Rheingrafenstraße stehend festgestellt und sichergestellt werden. Das Motorrad war nicht zugelassen. Eventuelle Zeugen, sowie die Fahrzeugführer und Insassen der entgegenkommenden Fahrzeuge werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden.|pilek

