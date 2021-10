Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Autofahrerin übersieht Fahrradfahrerin

Ettlingen (ots)

Beim Einfahren auf einen Supermarkt-Parkplatz in der Pforzheimer Straße übersah am Mittwochmorgen gegen 08.15 Uhr, eine 39-jährige Autofahrerin eine Fahrradfahrerin auf dem Radweg. Beide legten eine Vollbremsung ein, wobei sich die Radfahrerin den Erkenntnissen zufolge überschlug. Infolge des Sturzes wurde sie leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

