Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto fährt gegen hochkant stehenden Gullideckel

Minden (ots)

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hat die Polizei Minden-Lübbecke Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten des hiesigen Verkehrskommissariats bitten um Zeugenhinweise.

Dem vorausgegangen war am Samstagmorgen gegen 3.10 Uhr ein Verkehrsunfall mit Sachschaden an der Kreuzung Petershäger Weg / Grenzweg. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge hatte ein 20-jähriger Fiat-Fahrer den Petershäger Weg zur Stiftsallee hin befahren, als er an der Kreuzung zum Grenzweg einen hochkant stehenden Gullideckel in der dafür vorgesehenen Öffnung auf der Fahrbahn bemerkte. Ausweichen konnte der Mindener dem Hindernis nicht mehr, woraufhin das Auto mit dem runden Gullideckel kollidierte und diesen einige Meter mit sich schliff. Es entstand Sachschaden, der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Einsatzkräfte konnten den Deckel im Rahmen der Unfallaufnahme wieder an seinen Ursprungsort legen.

Hinweise zu dem Verursacher werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 erbeten.

