POL-PPRP: Einbrüche in einer Kleingartenanlage in Maudach

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit von Sonntag, 10.04.2022, 18:00 Uhr, bis Montag, 11.04.2022, 09:00 Uhr, brachen Unbekannte in mehrere Gartenhäuser in der Langgartenstraße ein und entwendeten unter anderem auch Kabel. Die Schadenshöhe ist bislang noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. Wer hat verdächtige Personen in der Kleingartenanlage wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion ...

