POL-PDPS: Körperverletzung durch Faustschläge

Zweibrücken (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es im Bereich der Texasstraße in Zweibrücken zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 34-Jährigen aus Zweibrücken. Der Mann war auf dem Nachhauseweg, als er eigenen Angaben zur Folge, durch eine ihm unbekannte männliche Person mittels Fausthiebes zu Boden geschlagen wurde. Im Anschluss flüchtete der Täter in einer silbernen Mercedes B-Klasse mit Kennzeichen der Stadt Neunkirchen.

Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06332 976-0 bei der Polizeiinspektion Zweibrücken zu melden. |pizw

