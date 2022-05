Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Pkw bringt Roller zu Fall

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 01.05.2022, um 16:20 Uhr, kam es auf der Kronprinzenstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Roller. Ein 52-jähriger Mann war mit seinem Honda Roller auf der Kronprinzenstraße in Richtung Beethovenstraße unterwegs, als er von einem 39-jährigen Mann in einem Mercedes überholt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der Mercedes den Roller, was zu einem Sturz führte. In der Folge bog der Mercedes in die Beethovenstraße ab, kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einem Mast. Der 39-Jährige verletzte sich dabei leicht. Der Sachschaden liegt bei circa 11.000 Euro. Im Rahmen der Ermittlungen wurde dem 39-jährigen Fahrer eine Blutprobe entnommen. (jb)

