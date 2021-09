Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: E-Scooter-Fahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Neuss-Gnadental (ots)

Am Donnerstag (23.09.), gegen 21:15 Uhr, kam es zu einem Unfall, bei dem sich ein E-Scooter-Fahrer schwere Kopfverletzungen zuzog. Der 27 Jahre alte Mann aus Neuss befuhr die Straße "Grüner Weg" in Richtung Gagelweg als er vermutlich in Folge der Dunkelheit eine Bordsteinkante übersah und stürzte. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Klinikum eingeliefert. Zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat Neuss ermittelt.

Die Polizei informiert:

Wie beim Fahrradfahren besteht auch für E-Scooter keine Helmpflicht. ABER: Selbst bei Stürzen mit geringer Geschwindigkeit kann es zu schwersten Kopfverletzungen kommen! Tragen Sie deshalb zur eigenen Sicherheit stets einen Helm. Er schützt Sie vor schweren Folgen bei einem Unfall. Weitere Informationen zum Thema E-Scooter unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/e-scooter.

