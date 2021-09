Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Straßensperrung bei Feuerwehreinsatz an brennendem Haus - Kripo ermittelt

Korschenbroich (ots)

Am Mittwoch (22.09.), gegen 11:30 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache der Anbau eines Hauses an der Liedberger Straße in Brand. Die Polizei sperrte während der Löscharbeiten der Feuerwehr den betroffenen Straßenabschnitt und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Derzeit schließen die Experten des Kriminalkommissariats 11 auch eine vorsätzliche Brandstiftung durch einen bislang unbekannten Täter nicht aus.

Sollten mögliche Zeugen am Mittwoch (22.09.) verdächtige Beobachtungen an dem leerstehenden Haus gemacht haben, bittet die Kripo um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell